В преддверии Дня матери в Мурманске наградят многодетных родителей

23 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областное мероприятие, посвященное Дню матери. В торжественной обстановке многодетные семьи будут отмечены заслуженными наградами за их вклад в укрепление института семьи и воспитание детей.

Согласно Указам Президента Российской Федерации, семьи, проявившие выдающиеся заслуги, получат Государственную награду – Медаль ордена «Родительская слава». Также многодетные мамы, в соответствии с постановлением губернатора Мурманской области, будут награждены Почётным знаком «Материнская слава» за развитие лучших семейных традиций. Кроме того, многодетные матери, проявившие ответственность в воспитании и образовании своих детей, получат Памятные адреса губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для всех гостей праздника подготовлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов региона, которая создаст теплую и радостную атмосферу. На концерт приглашают всех желающих.

В этом году, в рамках Года семьи, празднование Дня матери пройдёт особенно широко: запланировано более 120 мероприятий во всех муниципалитетах области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/