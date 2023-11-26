В преддверии Дня матери в Североморске-3 волонтёры провели «Творческую осень» для жён военнослужащих

В Детской школе искусств закрытого военного посёлка Североморск-3 преподаватели по различным направлениям творчества поделились секретами мастерства с супругами военнослужащих и жёнами участников СВО.

Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра создан для творческой самореализации женщин, проживающих в военных городах и небольших населённых пунктах Мурманской области. В этом году приглашенные эксперты-волонтёры, мастера различного вида декоративно-прикладного искусства посетили новые локации – Алакуртти, Оленегорск и Североморск-3. Этап в гарнизоне военных лётчиков стал завершающим в этом году.

Участницы создали сувениры для украшения своего дома и подарки для близких на тематических мастер-классах по рукоделию.

Также для девушек прошли уроки живописи, вязания, вышивания и музыки.

«Творческая осень», как продолжение интерактивной образовательной конференции «Звезда Севера», показывает женщинам из небольших населённых пунктов то, как можно реализовать свои таланты, интересно и полезно провести время самой или с семьёй, а также найти единомышленников и завести новые знакомства. Проект набрал большую популярность среди женщин, жительниц региона, которые что-то делают своими руками. Мастера с помощью интеллектуального волонтёрства работают здесь для девушек, проживающих в удаленных посёлках, где не так много событийных мероприятий. Девушки приходят на один день «Творческой осени», вдохновляются, учатся новому, объединяются по интересам. Но самое главное – доказывают сами себе, что они тоже могут открыть своё дело, отвлечься через арт-терапию и общение в дружеской атмосфере праздника. В итоге осенью девушки получают прививку от уныния. Мы верим, что наш проект будет жить ещё не одну осень», – рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за три года реализации проекта мастера на волонтёрских началах провели более 150 мастер-классов для трёх тысяч участниц в Заполярном, Полярном, Заозерске, Снежногорске, Видяево, Алакуртти, Оленегорске и Североморске-3.

Подробности можно узнать в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru