В преддверии Дня медицинского работника прошла встреча с будущими врачами - студентами Мурманского арктического университета. Студентов приветствовали первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, министр образования и науки Диана Кузнецова, и.о. ректора МАУ Ирина Шадрина.

Участники мероприятия поговорили о социально-экономическом развитии региона, о мерах поддержки молодых специалистов, о трудоустройстве, о возможностях, открывающихся для молодого поколения на территории Мурманской области, а также напомнили ребятам про место встречи для всей молодежи – портал «Молодая Арктика», который помогает найти своё место в жизни региона.

Приёмная кампания в вузы Мурманской области стартует 20 июня. В новом учебном году студентов ждут в объединенной группе Мурманского арктического университета, с новыми возможностями обучения востребованным профессиям.

Напомним, в 2019 году в МАГУ открылось направление обучения «Лечебное дело». Насыщение здравоохранения Заполярья квалифицированными кадрами – одна из главных задач стратегического плана «На Севере – жить». Как сообщает региональное Министерство образования и науки, благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области в развитие университета к 2024 году инвестируют 82 млн рублей. Для обучения будущих медиков создадут лучшие условия, чтобы стать профессионалами и получить востребованное образование. Уже к новому учебному году будут открыты кабинеты для отработки хирургических навыков, акушерской помощи в родах; анатомии; гистологии; лаборатория биохимии; ПЦР-лаборатория; компьютерный класс; кабинет отработки навыков сердечно-легочной реанимации; лаборатория микробиологии; стерилизационная.

Сейчас лечебному делу обучаются 121 человек, на 2023 год выделено 25 бюджетных мест.

Фото: https://gov-murman.ru