В преддверии Дня металлургов вице-губернатор Ольга Кузнецова вручила награды сотрудникам КГМК

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню металлургов, которое состоялось вчера в Мончегорском городском центре культуры.

«Кольское Заполярье — по-настоящему промышленный регион, в котором горная и металлургическая промышленность являются основой нашей экономики. Металлургическая отрасль вносит значительный вклад в развитие Мурманской области, наши промышленные предприятия являются не только градообразующими, но и создают целую инфраструктуру для комфортной жизни населения. Кольская ГМК — по праву является ведущим металлургическим предприятием Заполярья. Оно даёт рабочие места почти 8-ми тысячам северян и приносит огромные поступления в бюджет Мурманской области. Выражаю искреннюю благодарность руководству и трудовому коллективу КГМК за колоссальный и неоценимый вклад в развитие нашего региона. Убеждена в том, что при нашем тесном сотрудничестве будет реализовано множество инвестиционных проектов, и вместе мы будем улучшать социально-экономические показатели Мурманской области», — поздравила сотрудников Кольской горно-металлургической компании Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за достижение высоких производственных показателей, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, профессионализм и ответственность работники Кольской ГМК, компаний «Печенгастрой» и «Колабыт» удостоены наград различного уровня. Старшему энергетику Бабарыкину Сергею и аппаратчику синтеза цеха электролиза никеля Чистякову Андрею присвоено звание «Почётный металлург» Министерства промышленности и торговли РФ. Также сотрудники отмечены Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Кроме того, вице-губернатор вручила Почётные грамоты, Благодарности и Знаки отличия губернатора Мурманской области.

Поздравляя металлургов, награды им вручил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Корпоративные награды вручил исполняющий обязанности генерального директора Кольской ГМК Максим Рябушкин.

«Металлург — это не просто строчка в списке профессий всех наших компаний. Металлург — это призвание. Это человек трудом, созиданием и мастерством которого, металл находит путь в эту жизнь и приносит пользу всему человечеству. Все мы с вами, все профессии Кольской компании – все мы металлурги. Хочу сказать слова благодарности за ваш профессионализм, труд, мастерство, терпение, творчество. То, что мы делаем, достаточно близко к искусству. С наступающим праздником!» — отметил Максим Рябушкин.

Также для сотрудников Кольской ГМК прошла концертно-театральная программа с участием российского актера театра и кино Игоря Лифанова.

Фото: https://gov-murman.ru