В преддверии Дня молодёжи губернатор «сверил часы» с представителями молодого поколения Заполярья

Сегодня губернатор Андрей Чибис в Центре управления регионом провёл заседание правительства Мурманской области. В повестке – реализация молодёжной политики в регионе в рамках народной программы «На Севере – жить!», меры поддержки.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

С докладом на тему «Молодёжь региона: ценности как основы развития. Региональные инструменты поддержки инициатив» выступила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева. Содокладчиками стали представители Международного клуба дружбы Мурманской области и Центра молодёжных инициатив города Кировска.

Как было отмечено во время заседания, в Мурманской области четверть населения – молодые люди от 14 до 35 лет, поэтому молодёжная политика стала темой сегодняшнего заседания правительства.

«Спасибо всем активным молодым людям, волонтёрам, предпринимателем, которые присоединились к нам сегодня. Наша главная цель – чтобы вам было здесь интересно, чтобы вы выбирали жить и работать на Севере, в Мурманской области, развивать Русскую Арктику, - отметил Андрей Чибис. - Многое уже сделано: действуют меры поддержки, открыты возможности получить востребованное образование и найти хорошую работу, мы активно благоустраиваем города и создаём условия для вашего роста. А вас прошу подсказать, на что ещё обратить внимание, чтобы вы действительно с удовольствием продолжали жить на Севере».

Во время заседания отмечалось, что в регионе для молодых людей созданы и продолжают создаваться условия для самореализации, профессионального и карьерного роста. В области есть обширная молодёжная инфраструктура, включающая в себя более 80 молодёжных пространств «СОПКИ». Большое внимание уделяется развитию профессионального образования, волонтёрства, института семьи, поощрению талантливой и активной молодежи, поддержке ее инициатив, проектов и бизнес-идей.

- Реализация молодёжной политики - один из важнейших приоритетов в работе органов власти Мурманской области, - отметил Сергей Дубовой. - Необходимо создать все условия для того, чтобы молодые северяне могли реализовать свой потенциал именно здесь, в Заполярье, чтобы они получали достойное образование, находили интересную и высокооплачиваемую работу, оставались жить и трудиться на родной земле, укрепляя экономику и приумножая богатства Севера. В этом направлении уже много лет ведётся большая системная работа, которая даёт свои плоды: мы видим, как в лучшую сторону меняется отношение молодёжи к перспективе строить свою карьеру в регионе, как вырос спрос на среднее профессиональное образование по специальностям, востребованным в Арктике, как всё активнее молодые люди вовлекаются в общественную жизнь области. Молодёжь – это наш стратегический актив, и от того, настолько эффективной и успешной будет сегодня реализация молодёжной политики, напрямую зависит завтрашний день нашего края.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34553/