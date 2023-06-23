В преддверии Дня молодёжи в Мурманске состоялась церемония чествования активистов и сотрудников сферы молодёжной политики

В мероприятии, которое проходило в молодёжном пространстве «СОПКИ 21А» приняла участие первый заместитель администрации города Мурманска Валентина Доцник.

Благодарственными письмами главы администрации города Мурманска наградили:

- 21 человека из числа молодёжи за активное участие в реализации социально-значимых проектов и мероприятий, проводимых на территории города Мурманска в сфере молодёжной политики, и в связи с празднованием Дня молодёжи;

- четырех членов Молодёжного совета при администрации города Мурманска за активное сотрудничество в реализации значимых городских проектов в сфере молодёжной политики, и в связи с празднованием Дня молодёжи;

- два учреждения молодёжной политики города Мурманска за высокий профессионализм, бесценный вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории города Мурманска, и в связи с празднованием Дня молодёжи;

- девять работников учреждений молодёжной политики города Мурманска за личный вклад в создание благоприятных условий для развития потенциала молодежи, активное участие в реализации государственной молодёжной политики на территории города Мурманска, и в связи с празднованием Дня молодёжи.

- коллективы военно-патриотических клубов «Витязъ», «РАТЬ» и студии танцев «Dance Lab», «World Dance Campus» за плодотворную совместную работу в реализации значимых городских мероприятий в сфере молодёжной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25225&page=1