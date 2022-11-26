В преддверии Дня морской пехоты морские пехотинцы Северного флота провели учение с боевой стрельбой

В преддверии Дня морской пехоты, 317-я годовщина которой отмечается в воскресенье, 27 ноября, морские пехотинцы Северного флота провели тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне в районе озера Сантаярви в Мурманской области. На учении морские пехотинцы отработали подготовку и переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником.

В ходе боевых стрельб морские пехотинцы показали слаженные действия при ведении огня из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов ПТРК «Фагот», минометов и боевых машин, по целям, имитирующим бронированную технику и живую силу противника в диапазоне расстояний от 100 до 5000 метров.

Также с помощью радиочастотного подавителя военнослужащие тренировались блокировать работу беспилотных летательных аппаратов, которые часто использует противник в зоне специальной военной операции.

Особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, различных способов жизнеобеспечения и маскировки подразделений.

Морские пехотинцы показали высокий результат в ходе проверки слаженности подразделения при подготовке и в ходе ведения наступательного боя. Для развития у военнослужащих навыков принятия нестандартных решений в динамично меняющейся обстановке, руководством учения постоянно вносились внезапные вводные.

Как сообщает пресс-служба СФ, подразделения морских пехотинцев Северного флота принимают участие в специальной военной операции с самого начала, продолжают успешно выполнять боевые задачи и в настоящее время. В ходе выполнения задач более 340 морских пехотинцев Северного флота проявили мужество и героизм и удостоены государственных наград. В пункте постоянной дислокации морской пехоты Северного флота в посёлке Спутник, Мурманской области, офицеры и инструкторы, имеющие боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, передают его военнослужащим, призванным из запаса.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446623@egNews