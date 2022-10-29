В преддверии Дня моряка-надводника экипаж ТАРК «Пётр Великий» завершил выполнение задач боевой подготовки в полигонах Северного флота в Баренцевом море

С экипажем крейсера проведены тренировки по отработке взаимодействия с авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота, а также экипажами атомных подводных лодок Северного флота. Кроме того, в рамках контрольной проверки за летний период обучения, члены экипажа выполнили зачётные стрельбы из различных видов стрелкового оружия.

С молодыми моряками крейсера впервые, вышедшими в море, по старой флотской традиции был проведён ритуал посвящения в моряки-надводники. Матросы выпили плафон заборной морской воды и им было выдано свидетельство о первом выходе в Баренцево море.

«Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» выполнил все поставленные задачи в полном объеме, показал высокий профессионализм и слаженность действий при выполнении задач боевой подготовки», - отметил помощник командира корабля капитан 3 ранга Сергей Курсков.

В ближайших планах у экипажа крейсера – подведение итогов за летний период обучения и подготовка к новому учебному году, который начнётся в Вооруженных силах в декабре.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,

30 октября в России отмечается День основания Российского флота. В этот день в 1696 г. Боярской думой был принят «приговор» о начале строительства флота – «Морским судам быть». В Военно-морском флоте эта дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ отмечается как профессиональный праздник – День моряка-надводника.

Традиционно в этот день на кораблях Cеверного флота пройдут торжественные построения личного состава и подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествования лучших специалистов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443488@egNews