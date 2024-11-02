В преддверии Дня народного единства учреждения культуры Мурманской области вновь присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»

В этом году её мероприятия пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и досуговые центры во всех муниципалитетах Кольского Заполярья приглашают северян на обширную программу культурных событий.

Основные активности «Ночи искусств» развернутся на площадках областных музеев. В 17.00 3 ноября двери распахнут отделы Мурманского областного художественного музея. В культурно-выставочном центре Русского музея в рамках акции пройдут экскурсии и арт-медиации по выставкам, а также тематические лекции и мастер-классы. В главном здании художественного музея гостей ждут музыкальные выступления, дискуссии о традициях и современном искусстве, кинопоказы, а также мероприятия V Межрегионального фестиваля народной игрушки России.

Это знаковое культурное событие – единственный фестиваль данного направления в Северо-Западном регионе. Участниками мероприятия в разные годы становились мастера-игрушечники России, достигшие высоких результатов на всероссийском и международном уровнях. В этом году программа фестиваля включает научно-практическую конференцию, а также выставку-ярмарку, где будут представлены работы 52 мастеров из 15 регионов страны от Вологды до Ямала. Все желающие смогут 3 и 4 ноября познакомиться с достижениями российских мастеров народной игрушки, приобрести понравившиеся изделия, а также посетить бесплатные демонстрационные и обучающие мастер-классы, которые проведут для жителей и гостей заполярной столицы народные мастера России.

В 18.00 3 ноября начнут работать площадки Мурманского областного краеведческого музея. В 10-й, юбилейный раз, учреждение подготовило для гостей многочисленные мастер-классы, викторины, квесты, увлекательные экскурсии, музыкальную программу – всего около 40 разных активностей. Тематические площадки также будут работать в территориальных отделах музея в Умбе и Ловозере.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, одним из ключевых событий акции в областном краеведческом музее станет открытие экспозиции «Зимняя война». Этот выставочный проект организован при финансовой поддержке Фонда «История Отечества» и приурочен к 85-летию начала Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На выставке будут представлены материалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота и музея Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Подробнее о событиях акции можно узнать в госпабликах областных музеев, а также на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/