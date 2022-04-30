В преддверии Дня Победы мурманчане вышли на субботник

Мурманск готовится к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы привести областной центр в порядок после долгой зимы, на улицы вышли общественники, сотрудники учреждений, неравнодушные мурманчане. В акции приняли участие 4,5 тысячи человек. Организаторы обеспечили всех желающих необходимым инвентарем: лопатами, перчатками, мешками для сбора мусора.

На зелёной зоне в районе дома №173 по проспекту Кольскому в субботнике приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

– Уборка идёт во всех округах областного центра – на общественных пространствах и во дворах. После зимы накопилось достаточно много мусора. Часть общественных зон, которые мы выбрали сегодня для уборки, требуют более серьёзного преображения. Например, здесь, в рамках программы создания комфортной городской среды и смежных программам, которые ведут наши областные коллеги, планируется поставить детскую площадку и благоустроить это место, – рассказал Юрий Сердечкин. - Огромное спасибо всем неравнодушным горожанам за участие в субботнике, вместе мы делаем Мурманск по-настоящему уютным и чистым.

Месячник по благоустройству на этом не закончится: следующий общегородской субботник пройдёт 14 мая. Необходимый инвентарь и инструменты участники генеральной уборки могут получить в управляющих организациях по месту жительства. А 21 мая состоится акция «Чистые берега» по генеральной уборке мурманских водоёмов.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на платформе 51.gorodsreda.ru продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства, которое завершится 30 мая 2022 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22294&page=1