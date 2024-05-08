В преддверии Дня Победы прошла перекличка городов-героев России и Республики Беларусь

На связь вышли представители 8 городов: Мурманска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брестская крепость, Керчь, Минска, Тулы, Смоленска.

В видеоконференции приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Участники поздравили друг друга с грядущим праздником, рассказали о сотрудничестве городов-героев и развитии патриотического воспитания, а также презентовали видеоролики о своих городах.

Напомним, 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета было учреждено высшее почётное звание «город-герой». Его были удостоены Ленинград, Москва, Киев, Волгоград (Сталинград), Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестская крепость.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27327&page=1