В преддверии Дня Победы северян знакомят с работами заполярных школьников – участников всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В преддверии 75-летия Великой Победы Министерство образования и науки Мурманской области знакомит северян с работами участников регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Выдержки из сочинений заполярных школьников публикуются в официальном аккаунте министерства в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте «Мурманск – Победа».

В конкурсе «Без срока давности», посвященном Году памяти и славы, приняли участие более 133 тысяч учеников 5-11-х классов со всей страны. Работа пятиклассника Мурманского международного лицея Даниила Сырокваши - победителя регионального этапа в Мурманской области – вошла в десятку лучших в России.