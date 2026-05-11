В преддверии Дня Победы сотрудники учреждений культуры Мурманской области провели традиционные работы по благоустройству мемориальных объектов

Для коллективов учреждений культуры эти субботники — не просто ежегодная обязанность, а глубокая личная история благодарности. Память о героях жива, пока за ней стоит реальная забота.

Сотрудники областного театра кукол привели в порядок Памятный знак воинам Полярной дивизии на проспекте Ленина, который был установлен в 1974 году. Особое внимание уделили мемориальной доске генерал-майору Стефану Владимировичу Коломийцу — первому командиру дивизии, выдающемуся защитнику Заполярья.

Территорию у театра украсили флагами с символикой праздника. После субботника к памятнику пришли мурманские школьники, чтобы возложить цветы.

Специалисты Мурманского областного краеведческого музея провели шефские работы на мемориале в честь бойцов 205-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, павших в бою 7 июля 1941 года. Памятник расположен у комплекса «Долина Славы». Музейщики расчистили дорогу от снега, убрали территорию и возложили венок.

Сотрудники Государственного архива Мурманской области привели в порядок памятный знак Ивану Алексеевичу Бородулину на улице Карла Маркса. С мемориального объекта смыли загрязнения, очистили территорию, газон и бордюрные камни от мусора, травы и снега.

Специалисты областной детско-юношеской библиотеки привели в порядок внешний облик своего подшефного мемориала на улице Челюскинцев, у Дома культуры моряков. Обелиск из красного карельского гранита был открыт в 1975 году. На мощном бетонном основании — стилизованная рука, бережно удерживающая на раскрытой ладони хрупкую планету. Это символ объединения стран и наций в борьбе с фашизмом.

Сотрудники областного драматического театра привели в порядок памятник пограничникам в городском сквере на проспекте Ленина, 47. В центре композиции — три фигуры пограничников, стоящих спина к спине. Они символизируют единство сухопутных, морских и воздушных сил, оберегающих рубежи России.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287791%2Fwall-139605315_32720