В преддверии Дня Победы в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта

В связи с планируемым проведением репетиций праздничного военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будут освобождены от транспорта следующие участки:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 часов 3 мая до 23 часов 9 мая;

— ул. Воровского – от ул. Коминтерна до дома №13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— ул. Ленинградская – от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского - с 00 часов до 23 часов 3 и 5 мая;

— ул. Ленинградская – от ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— ул. Академика Книповича – от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 00 часов до 23 часов 3 и 6 мая;

— просп. Ленина – от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 00 часов до 23 часов 3 и 6 мая;

— ул. Профсоюзов – от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов - с 00 часов до 23 часов 3 и 6 мая;

— ул. Карла Либкнехта - с 00 часов до 23 часов 3 и 6 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 часов 3 мая до 23 часов 9 мая.

Запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Воровского – от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3 и 6 мая;

— по ул. Воровского – от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— по ул. Профсоюзов – от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3 и 6 мая;

— по ул. Ленинградской – от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3 и 6 мая;

— по ул. Ленинградской – от ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 15 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— по просп. Ленина – от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3 и 6 мая.

Также будет приостановлено движение всех видов транспортных средств на время проведения репетиций праздничного военного парада 3 и 6 мая на период с 18 часов 30 минут при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижне-Ростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев — автоподъезд к городу Североморску.