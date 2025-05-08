В преддверии Дня Победы в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный концерт

На мероприятие пригласили детей войны, тружеников тыла и военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. С 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне гостей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сегодня защищает нашу страну. Выражаю благодарность всем тем, кто опять, как в годы той самой страшной войны ХХ века, сплотился и помогает фронту. Мы точно знаем, что Победа будет за нами. Поздравляю всех с наступающим священным праздником для всей страны, для всего нашего народа, с юбилеем Великой Победы», — сказал Андрей Чибис.

Глава региона вручил государственные и региональные награды отличившимся военнослужащим и благодарственные письма губернатора Мурманской области северянам – за общественную деятельность, участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что 9 мая – это особенный, самый главный и значимый праздник для всей страны: «Победа в Великой Отечественной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Память о ней объединяет нас и помогает выстоять в любых испытаниях, служит нравственным ориентиром, вдохновляет на новые свершения. У поколения победителей – достойные наследники: сегодня, как и 80 лет назад, защитники Отечества самоотверженно отстаивают свободу и независимость страны, будущее нашего народа».

Также присутствующих поздравил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин.

Для участников торжественного события подготовили обширную концертную программу. Перед собравшимися выступили танцевальные и инструментальные ансамбли с тематическими творческими номерами.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32494/