В преддверии Дня Победы в Мурманской области проходят памятные мероприятия

В посёлке Междуречье у памятника норвежским патриотам, погибшим в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны и памятника на братской могиле советских воинов, умерших в госпитале 14-й армии в посёлке Лавна, состоялся митинг. В нём приняли участие военнослужащие, представители ветеранских организаций, учащиеся, депутат Мурманской областной Думы Андрей Иванов, руководитель некоммерческого фонда ветеранов Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев.

- Северяне внесли бесценный вклад общую Победу, - отметил Андрей Иванов. - Защитники Заполярья стояли насмерть, громили врага на суше и в воздухе, на воде и под водой. На их боевом счету более 1500 вражеских кораблей, 1300 самолетов противника, десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. В годы войны военную форму надели моряки и рыбаки, а торговые и рыболовецкие суда выполняли боевые задачи флота. Тысячи километров прошли по бездорожью наши партизаны, нанося удары по врагу с тыла. Вместе с советскими солдатами за свою страну сражались и наши северные соседи - норвежские партизаны, которые внесли свой вклад в разгром врага. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью павших героев. Их подвиг - вечный пример для всех нас.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к памятникам. Памятные мероприятия прошли также на территории мемориальных комплексов «Долина Славы» и «Титовский рубеж».

