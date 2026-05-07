Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.05.26 10:15

В преддверии Дня Победы в Мурманской области проходят памятные мероприятия

В посёлке Междуречье у памятника норвежским патриотам, погибшим в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны и памятника на братской могиле советских воинов, умерших в госпитале 14-й армии в посёлке Лавна,  состоялся митинг. В нём приняли участие военнослужащие, представители ветеранских организаций, учащиеся, депутат Мурманской областной Думы Андрей Иванов, руководитель некоммерческого фонда ветеранов Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев.

- Северяне внесли бесценный вклад общую Победу, - отметил Андрей Иванов. - Защитники Заполярья стояли насмерть, громили врага на суше и в воздухе, на воде и под водой. На их боевом счету более 1500 вражеских кораблей, 1300 самолетов противника, десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. В годы войны военную форму надели моряки и рыбаки, а торговые и рыболовецкие суда выполняли боевые задачи флота. Тысячи километров прошли по бездорожью наши партизаны, нанося удары по врагу с тыла. Вместе с советскими солдатами за свою страну сражались и наши северные соседи - норвежские партизаны, которые внесли свой вклад в разгром врага. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью павших героев. Их подвиг - вечный пример для всех нас.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к памятникам. Памятные мероприятия прошли также на территории мемориальных комплексов «Долина Славы» и «Титовский рубеж».

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34260/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Нюрнбергский процесс». Документальный цикл (16+)15:40«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:10«Без срока давности. Из объятий смерти». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Не в приоритете: сокращается поддержка МСП в виде прямых финансовых мер-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять