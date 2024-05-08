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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 21:05

В преддверии Дня Победы в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялся традиционный праздничный концерт

На мероприятие были приглашены дети войны, труженики тыла и служащие Вооружённых Сил РФ. С 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне гостей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Специальная военная операция сегодня вновь объединила людей, чтобы одержать победу. Спасибо всем тем, кто сегодня поддерживает наших бойцов, кто им помогает, низкий поклон их семьям. Низкий поклон и память всем нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Всем, кто дал нам Победу! С праздником! С Днём Великой Победы!»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила награды военнослужащим и благодарственные письма губернатора Мурманской области северянам – за общественную деятельность и регулярное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции.

Также государственные награды отличившимся бойцам Северного флота вручил командующий, вице-адмирал Константин Кабанцов.

Для гостей выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, а также заслуженные коллективы народного творчества – ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы и ансамбль эстрадной песни «Тоника», а также хор Мурманского колледжа искусств и хор «Движения Первых».

В праздничном мероприятии также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутаты регионального парламента Евгений Никора, Михаил Белошеев, Алексей Гиляров и Артур Попов.

Присоединяясь с поздравлениям, Сергей Дубовой отметил, что северяне безмерно гордятся вкладом жителей Мурманской области в общее дело Великой Победы – в годы войны флотскую форму надели тысячи моряков и рыбаков, торговые и рыболовецкие суда выполняли боевые задачи флота. Он подчеркнул, что наши земляки сражались за жизнь и свободу, защищали своих матерей, жен и детей и были уверены: наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами: 

- Сегодня можно с уверенностью сказать, символы и смыслы Дня Победы выдержали суровую проверку. За время проведения специальной военной операции россияне доказали на деле, что историческая память о подвиге нашего народа – это святыня и любые попытки исказить значение этого подвига не останутся безнаказанными. В России сохраняется преемственность поколений, и потомки поколения победителей достойны своих дедов и прадедов.

«Концерт в преддверии Дня Победы на сцене областной «Кировки» – традиционное мероприятие, чествующее подвиги и наших прадедов, героически отстоявших нашу Родину, и военнослужащих, которые сегодня решают судьбоносные для всей страны задачи. Ежегодно накануне этого великого праздника на сцену выходят ведущие артисты Кольского Заполярья, чьё творчество объединяет поколения северян через музыку, песню, слово, танец. Ведь именно искусство сближает нас и не дает нам потерять корни», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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