В преддверии Дня Победы военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота дали концерт в госпитале

В 1469-м военно-морском клиническом госпитале Минобороны России состоялась акция под названием «Победа близко», организованная военнослужащими и лицами гражданского персонала объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил командующий объединением генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он поздравил военнослужащих, находящихся на лечении, в числе которых были и участники специальной военной операции, с наступающим Днём Победы и пожелал им скорейшего выздоровления.

Акцию продолжил концерт творческого коллектива объединения -«Крылья Севера». В ходе концерта участники коллектива исполнили песни, среди которых были как популярные армейские хиты, так и песни собственного сочинения на военную тему.

В акции также приняли участие школьники сводного юнармейского отряда из гарнизона Североморск-3, которые прочитали стихи и исполнили песни военных лет.

Дополнили выступление отдельные видеопоздравления с Днем Победы юнармейцев из других отрядов, находящихся в военных гарнизонах Мурманской области.

В заключение праздничного концерта участники акции исполнили всем известную песню «День Победы» Владимира Харитонова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по окончании мероприятия военнослужащим были вручены памятные значки из георгиевской ленты в виде буквы «Z», сделанные руками жён военнослужащих и юнармейцев объединения.

Затем все военнослужащие и участники акции были приглашены за праздничный стол с угощениями, накрытый стараниями женского совета и военнослужащих объединения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466346@egNews