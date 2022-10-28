В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин поздравил коллектив АО «Электротранспорт»

Лучшим сотрудникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Предприятие основано в 1962 году. За это время перевезено более 3 миллиардов пассажиров. АО «Электротранспорт» активно развивается, подвижной состав регулярно обновляется. В 2022 году приобретено 46 автобусов и 7 троллейбусов. Ещё 5 троллейбусов выйдут на улицы Мурманска до конца года.

– Активное обновление парка предприятия стало возможным благодаря проекту «Транспорт Севера», запущенному по инициативе губернатора Андрея Владимировича Чибиса. Сегодня средний возраст наших машин – 7 лет, в то время как по стране – 12 – 13 лет, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Предприятие занимает лидирующие позиции по многим показателям. И в этом, конечно, заслуга высокопрофессионального коллектива. Благодарю сотрудников за такой важный и непростой труд. С праздником!

Для удобства горожан совершенствуется городская маршрутная сеть. Так, этим летом запущен маршрут №30. Он оказался очень востребованным. Нововведение получило много положительных отзывов. По результатам мониторинга пассажиропотока и по обращениям горожан также меняется расписание и интервал движения автобусов и троллейбусов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23600&page=1