В преддверии Дня работника культуры, в Заозерске тепло поздравили специалистов творческих профессий

Врип главы ЗАТО город Заозерск Олег Фокеев и председатель Совета депутатов Игорь Винокур выразили глубокую благодарность всем, кто посвятил себя благородному делу развития культуры и искусства. Они отметили неоценимый вклад работников отрасли в сохранение духовных ценностей, воспитание подрастающего поколения и создание яркой культурной жизни нашего города.

Торжественное мероприятие ознаменовалось вручением почётных грамот и благодарностей — заслуженного признания профессионализма и самоотдачи тех, кто ежедневно дарит людям красоту, вдохновение и радость творчества.

Особую атмосферу праздника создала концертная программа. Перед коллегами выступил Александр Горностаев — концертмейстер высшей квалификационной категории и талантливый педагог, переехавший в Заозерск по программе «Земский работник культуры». Его выступление стало ярким подтверждением эффективности этой инициативы. Также перед гостями выступили студентка Мурманского колледжа искусств Беата Кривошеина (выпускница ДМШ) и преподаватель ДМШ Елена Военкова.

Как отмечает администрация ЗАТО город Заозерск, сфера культуры в Мурманской области — в зоне особого внимания губернатора Андрея Чибиса и правительства региона. За последние шесть лет достигнуты серьёзные результаты отремонтировано 117 объектов культуры, открыты 33 модельные библиотеки, созданы 13 виртуальных концертных залов — один из них успешно функционирует в нашей Детской музыкальной школе.

Нельзя обойти стороной Центр культуры и библиотечного обслуживания. В 2025 году начался его масштабный капитальный ремонт в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Завершение ремонта запланировано на конец этого года. После обновления Центр культуры станет комфортным и современным пространством для творчества, обучения и досуга всех жителей Заозерска — от самых маленьких до старшего поколения.

