В преддверии Дня работника морского и речного флота в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, где портовикам вручили федеральные и региональные награды

Обращаясь к присутствующим, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев отметил, что морской торговый порт неразрывно связан с историей города-героя Мурманска:

— В первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, порт подвергся бомбардировкам. Работники трудились сложнейших военных условиях. Всего за время войны порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов, ни на минуту не прекращая свою работу. Сегодня наш заполярный порт – это огромный транспортный узел, связавший воедино автомобильный, железнодорожный и морские пути сообщения, крупное стратегическое предприятие со значительным потенциалом и серьёзными перспективами.

Депутат поблагодарил портовиков за любовь к Мурманску и активное участие в мероприятиях по его преображению и обновлению, патриотических акциях, и выразил уверенность в новых достижениях на благо экономики и родного Арктического региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34586/