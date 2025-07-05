Кировск готовится принять всероссийский фестиваль летних видов спорта «СпортФест Хибины – 2025»СИСТЕМЫ СКОРИНГА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.07.25 10:00

В преддверии Дня работников морского и речного флота губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников предприятий с профессиональным праздником

Торжество 4 июля состоялось в Мурманской областной филармонии, где собрались коллективы Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «Маско».

«Для нас, жителей Кольского Заполярья, это особая дата. Мурманский порт – наш стратегический актив, гордость и ключевое преимущество региона. Глубоководный, незамерзающий, мощнейший в стране – он играет колоссальную роль в экономике и безопасности России. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, и нельзя не вспомнить, какой неоценимый вклад внесли мурманские портовики в те суровые годы. Сегодня перед нами снова непростые времена. Меняются логистические маршруты, закрываются рынки, идет гибридная война против России. И в этих условиях Мурманский порт вновь становится ключевым звеном в экономике и безопасности страны. Мы активно работаем над его развитием, увеличиваем пропускную способность железной дороги, расширяем терминалы, привлекаем новые грузопотоки, включая контейнерные перевозки, реализуем масштабные проекты, поддержанные правительством и президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Но никакие инфраструктурные решения не имеют смысла без вас – профессионалов, преданных своему делу. Без вашей надёжности, ответственности и слаженной работы даже самые смелые планы остались бы лишь на бумаге», — сказал глава региона.

Также со сцены прозвучали поздравления от первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, и.о. главы города Мурманска Ивана Лебедева и руководителей профильных предприятий.

Во время мероприятия губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарности и благодарственные письма 22 отличившимся сотрудникам.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549877/#&gid=1&pid=19

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:10«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Поющее, звенящее деревце». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие запросы к МРОТ — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове, Рязани и Ижевске-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 5 копеек, евро теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор посетил Мурманскую областную электросетевую компанию и встретился с её коллективом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»