В преддверии Дня работников морского и речного флота губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников предприятий с профессиональным праздником

Торжество 4 июля состоялось в Мурманской областной филармонии, где собрались коллективы Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «Маско».

«Для нас, жителей Кольского Заполярья, это особая дата. Мурманский порт – наш стратегический актив, гордость и ключевое преимущество региона. Глубоководный, незамерзающий, мощнейший в стране – он играет колоссальную роль в экономике и безопасности России. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, и нельзя не вспомнить, какой неоценимый вклад внесли мурманские портовики в те суровые годы. Сегодня перед нами снова непростые времена. Меняются логистические маршруты, закрываются рынки, идет гибридная война против России. И в этих условиях Мурманский порт вновь становится ключевым звеном в экономике и безопасности страны. Мы активно работаем над его развитием, увеличиваем пропускную способность железной дороги, расширяем терминалы, привлекаем новые грузопотоки, включая контейнерные перевозки, реализуем масштабные проекты, поддержанные правительством и президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Но никакие инфраструктурные решения не имеют смысла без вас – профессионалов, преданных своему делу. Без вашей надёжности, ответственности и слаженной работы даже самые смелые планы остались бы лишь на бумаге», — сказал глава региона.

Также со сцены прозвучали поздравления от первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, и.о. главы города Мурманска Ивана Лебедева и руководителей профильных предприятий.

Во время мероприятия губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарности и благодарственные письма 22 отличившимся сотрудникам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549877/#&gid=1&pid=19