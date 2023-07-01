В преддверии Дня работников морского и речного флота губернатор Андрей Чибис вручил награды сотрудникам предприятий региона

Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников морского и речного флота, которое состоялось сегодня в Мурманске. В здании областного драмтеатра собрались сотрудники Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «Маско», входящих в АО «Национальная транспортная компания».

«Переоценить ваш труд, роль мурманского глубоководного незамерзающего порта – невозможно. С его строительством наша страна обрела независимость, безопасность в мировой логистике. Сегодня, как и в годы Первой мировой войны, когда порт начал строиться, в годы Великой Отечественной войны, все очередной раз поняли, насколько важен Мурманск, ваш труд и развитие логистики на Севере. Сегодня в регионе реализуется крупнейший проект – Мурманский транспортный узел, за которым следит вся страна. В этом году планируется, что по нему мы уже запустим рабочее движение. И наш глубоководный порт станет мощнейшим логистическим хабом на Севере. Ключевую роль в работе этого хаба играет наш морской торговый порт. Несмотря на все ограничения прошлого года, есть рост перевалки. Уверен, что с учётом тех программ, которые мы реализуем, этот рост будет продолжаться. Все это стало возможно благодаря искренней самоотдаче трудового коллектива, руководства. Я горд, что нынешнее поколение работников порта полностью переняло дух героических предшественников. Спасибо вам за неравнодушие, волю к победе и тот вклад, который вы вносите в развитие региона и всей страны. Вы отличная боевая команда. Благополучия вам, здоровья и новых рекордов!», – поздравил присутствующих губернатор.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам благодарности и благодарственные письма, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Поздравить портовиков прибыл операционный директор АО «Национальная транспортная компания» Андрей Черников.

«На сегодняшний день Национальная транспортная компания управляет пятью портами, в том числе – Мурманским морским торговым портом и Мурманским балкерным терминалом. Порт развивается, мы работаем с новыми грузами, это и руда, и нефтяной кокс, есть программа развития терминала. Помимо этого, мы прикладываем усилия для повышения качества работы, инвестируем в обучение сотрудников. Потому что люди – главное в профессии. Благодаря им мы решаем сложнейшие задачи. Спасибо вам, мы вас очень ценим», – сказал Андрей Черников и отметил, что по итогам конкурса среди компаний, входящих в АО «НТК», команда Мурманского морского торгового порта признана лучшей. Он также вручил специалистам почетные грамоты, благодарности компании и дипломы «Лучший по профессии».

Поздравляя портовиков, награды им вручили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов отметил, что благодаря строительству порта в начале прошлого века начал развиваться и весь Кольский край.

«Порт на Мурмане был основан в 1915 году и с тех пор перевалка грузов не останавливалась ни на год. Менялась структура грузооборота, менялся сам грузооборот, строились новые причалы, вводились новые комплексы, осваивались новые грузы. Увеличивалось количество одновременно разгружаемых вагонов. Сегодня наш порт – это ворота в Арктику, которые обладают огромными перспективами. Все эти изменения были бы невозможны, если бы не ваш труд. Спасибо вам за самоотдачу, преданность профессии и верность родному порту. Всем нам желаю развития, крепкого духа и здоровья, уверенности в своем деле, в своих силах», - отметил Алексей Рыкованов. Он также поблагодарил за всестороннюю поддержку губернатора Андрея Чибиса и правительство региона, за совместный труд и высокий уровень взаимодействия – компании АО «РЖД», специалистов Администрации морских портов Западной Арктики, ФГУП «Росморпорт» и всех партнеров. Алексей Рыкованов вручил сотрудникам почетные грамоты Мурманского морского торгового порта.

В рамках мероприятия награды получили юные северяне – победители творческого конкурса «Я люблю порт», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru