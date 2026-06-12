В преддверии Дня России в военно‑патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота в Кильдинстрое состоялся яркий и запоминающийся городской Праздник патриотов

Мероприятие объединило молодёжь Мурманска, показав силу, сплочённость и патриотический дух подрастающего поколения. 9 команд представили Мурманский медицинский колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Мурманский индустриальный колледж, Мурманский региональный колледж — филиал ПОУ «Уральский региональный колледж», гимназию №1, школы №№5, 45 и 42 имени Е В. Шовского, военно‑патриотический клуб «Северный кречет».

Участники прошли серию сложных и интересных испытаний в рамках военно‑спортивных полевых соревнований, продемонстрировав отличную физическую подготовку, смекалку и командный дух. Ребята не только мерились силами, но и учились поддерживать друг друга, действовать сообща ради общей победы.

Поприветствовать участников, гостей и организаторов мероприятия приехал депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев.

Праздничную атмосферу дополнили знакомство с экспозицией военной техники, творческие мастер‑классы от специалистов молодежных центров, концерт и обед из полевой кухни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32635&page=1