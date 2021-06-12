В преддверии Дня России врио губернатора Оксана Демченко вручила землякам высокие государственные и региональные награды

11 июня врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко провела торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград труженикам Мурманской области, посвященную Дню России.

Поздравляя земляков от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и себя лично, Оксана Демченко отметила, что северяне – жители Кольского Заполярья – своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали и продолжают создавать Артистический форпост России, приумножая её потенциал, защищая страну.

«Наша страна – великая страна, а наш народ – народ победителей! Наши земляки не раз доказали, что северяне любят свою страну и готовы ради нее на многое. Я хочу обратиться к молодежи: от вас зависит, каким будет наше будущее. Я желаю вам любить свою страну, а наша команда Андрея Чибиса работает для вас. На Севере жить!», – сказала Оксана Демченко.

Оксана Демченко отметила символичность награждения тружеников Заполярья в День России – главного государственного праздника, который объединяет миллионы людей: всех, кто искренне любит свою Родину, стремится сделать её современной, благополучной и безопасной.

Оксана Демченко вручила нагрудный знак и почетную книгу «Горячее сердце» инструктору военно-патриотического клуба «Рать» Лапкину Никите, который за спасение девушки отмечен наградой Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Руководитель регионального парламента Сергей Дубовой поздравил собравшихся с Днем России и вручил благодарственные письма Мурманской областной Думы.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю гимназии №1 г. Североморска Ольге Власко и учителю мурманского международного лицея Александре Еремеевой.

Звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено учителю физики «Гимназия № 2» г. Мурманска Елене Засухиной, педагогу-организатору государственного кандалакшского индустриального колледжа Валентине Николаевой, заведующему методическим отделом Мурманского технологического колледжа сервиса Людмиле Пушковой, директору Центра развития творчества детей и юношества Кандалакшского района Елене Соколовой.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области почётной грамотой Мурманской области награждена директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская театральная школа» Светлана Асташенкова.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие системы образования в Мурманской области почётной грамотой Мурманской области награждена учитель начальных классов школы № 4 н.п. Ёнский Ковдорского района Валентина Галкина.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения северян почётной грамотой Мурманской области награжден балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» Сергей Прибытков.

За большой вклад в развитие системы профессионально-технического образования в Мурманской области и подготовку высококвалифицированных специалистов премия Мурманской области присуждена преподавателям Кандалакшского индустриального колледжа Виталию Влащенко и Михаилу Котельникову.