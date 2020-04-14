В преддверии дня рождения Североморска флаг города подняли на 25-метровую высоту

Вчера на мысе Алыш подняли флаг Североморска – как символ приближающегося дня рождения города. 18 апреля флотской столице исполнится 69.

Знамя будет украшать флагшток до конца недели. В Североморске отмечать памятные даты подъёмом флага – добрая традиция.