Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 07:15
Флагшток высотой
25 метров на мысе Алыш появился несколько лет назад благодаря культурно-патриотическому проекту «Знамя Победы». Его торжественно открыли 22 августа 2017 в День Государственного флага России. Наш город стал одним из первых в стране, где установлен такой флагшток. С тех пор на нём поднимаются копия Знамени Победы, Государственный и Андреевский флаги и, конечно, флаг Североморска.
В преддверии дня рождения Североморска флаг города подняли на 25-метровую высоту
Вчера на мысе Алыш подняли флаг Североморска – как символ приближающегося дня рождения города. 18 апреля флотской столице исполнится 69.
Знамя будет украшать флагшток до конца недели. В Североморске отмечать памятные даты подъёмом флага – добрая традиция.
Флагшток высотой
Комментарии
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Zdoroviak
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