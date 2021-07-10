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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.21 14:00

В преддверии Дня рыбака Андрей Чибис посетил рыбоперерабатывающую фабрику мирового уровня в селе Минькино

Компания «Полярное море+» холдинга «Норебо», расположенная в селе Минькино, успешно работает на рыбном рынке России и за рубежом. На заполярном предприятии используются инновационные технологии охлаждения и глубокой переработки продукции, разработанные в Исландии. В преддверии Дня рыбака губернатор Андрей Чибис ознакомился с работой рыбоперерабатывающего завода на западном берегу Кольского залива.

«Правительство региона уделяет большое внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. Радует, что в Мурманской области работают сильные игроки. Холдинг «Норебо» успешно конкурирует на мировом рынке и захватывает новые ниши, производство расширяется. Очень важно, что рыбопереработка развивается на нашем берегу, увеличивается налогооблагаемая база. Сейчас компания строит новый рыбоперерабатывающий завод, являясь резидентом ТОР «Столица Арктики». Такими компаниями мы, безусловно, гордимся», – подчеркнул губернатор.

В рамках рабочей поездки в Кольский район глава региона посетил фабрику по производству рыбного филе. Генеральный директор компании Владимир Загоровский рассказал Андрею Чибису об используемых передовых технологиях. Так, например, на предприятии установлена первая в России система «Flexicut». Она предназначена для порционирования охлажденного филе при помощи реза водой под высоким давлением. Производственная линия способна перерабатывать более 1500 тонн сырья в месяц.

В 2020 году в Минькино также был введён в эксплуатацию новый завод по выпуску мокросоленого клипфиска. Принцип производства готовой продукции разработан по рекомендациям ведущих исландских специалистов. Применение механизации и автоматизации на этапах посола и выбивки готового продукта, по словам руководителя компании, позволяет повысить производительность труда и его безопасность. На сегодняшний день рыбоперерабатывающее предприятие выпускает порядка 200 наименований продукции, в том числе деликатесы – языки и щеки трески, которые в основном поставляются в столичные рестораны.

«У нас абсолютно безотходное производство. Если нам судно доставило 1000 тонн рыбы, выходит 1000 тонн товарной продукции. Она подразделяется на ту, которую потребляют люди, и на субпродукт, – сказал Владимир Загоровский. – Сушеная кожа рыбы – наше ноу-хау, эту идею мы запатентовали. Недавно начали производить лакомства для собак, сейчас предлагаем продукцию массовому покупателю. Есть дистрибьюторы в Мурманской области – небольшая частная компания, в Санкт-Петербурге и в Москве».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ООО «РК «Полярное море+» работают 400 человек. Предприятие оборудовано собственной причальной линией протяжённостью 94 метра с портальным краном и холодильным складом на 1000 тонн.

Компания «Норебо» стала вторым резидентом ТОР «Столица Арктики». В селе Минькино также планируется реализовать проект по созданию морского терминала с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки. Объем инвестиций – 3,5 млрд рублей. В рамках проекта будет создано свыше 200 рабочих мест.

 

 

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