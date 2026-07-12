В преддверии Дня рыбака губернатор Мурманской области посетил траулер М-0350 «Мелькарт-3»

Глава региона поднялся на борт судна, чтобы лично оценить условия работы и быта моряков, а также вручить экипажу заслуженные награды.

Глава региона поднялся на борт судна, чтобы лично оценить условия работы и быта моряков, а также вручить экипажу заслуженные награды.

В ходе визита Андрей Чибис осмотрел капитанский мостик, жилые каюты, камбуз и фабрику по переработке рыбы. Капитан судна Михаил Антонов доложил губернатору о промысловых результатах: за 2025 год экипаж из 32 человек выловил почти 3,5 тысячи тонн рыбы. Глава региона отметил, что на борту вместе с опытными специалистами трудовую закалку получает новое поколение мурманских рыбаков.

Обеспечение кадрового потенциала — важнейший вопрос для будущего развития рыбопромышленных компаний. В Мурманской области выстроена непрерывная система подготовки: от профильных классов в Губернаторском лицее до Мурманского арктического университета и старейшего Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, который в этом году отмечает 94-летие. Ежегодно образовательные учреждения региона выпускают сотни квалифицированных специалистов для рыбохозяйственного комплекса.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление и потерю доступа к традиционным районам промысла в Норвегии, экипаж «Мелькарт-3» продолжает уверенно работать в российской экономической зоне, у острова Шпицберген и в зоне регулирования NAFO, внося весомый вклад в продовольственную безопасность страны.

Андрей Чибис обратил внимание на устойчивое развитие отрасли. По его словам, только за январь–май 2026 года общий вылов водных биоресурсов в регионе превысил 143 тысячи тонн, а экспортная выручка рыбопромышленных компаний выросла на 50%. При этом каждая 11-я тонна рыбы в стране добывается именно в Кольском Заполярье.

«Зарплата растёт: прирост почти 14% к учётному периоду прошлого года. Несмотря на изменчивую геополитическую ситуацию и новые сложности, отрасль показывает серьёзные достижения и победы. За каждым выходом в море стоит огромный труд, выдержка и настоящая командная работа. Особенно приятно, что капитан судна — выпускник МАУ, а рядом с ним сегодня получает опыт новое поколение наших ребят. Несмотря на все вызовы, отрасль уверенно развивается. Спасибо каждому, кто выходит в море и честно делает своё дело. С наступающим Днём рыбака!», — добавил Андрей Чибис.

В торжественной обстановке глава региона вручил 10 членам экипажа благодарственные письма губернатора и памятный адрес.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571019/#&gid=1&pid=6

Инфографика предоставлена Мурманскстатом.