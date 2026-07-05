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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.26 10:00

В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Андрей Чибис поздравил семьи, прожившие в браке больше 25, 50 и 60 лет

Вчера в Мурманске чествовали семьи-юбиляры в преддверии Дня семьи, любви и верности. Во Дворце культуры имени С.М. Кирова поздравили супругов, проживших вместе больше 25, 50 и 60 лет. Их приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Очень рад, что в нашем крае становится всё больше крепких и счастливых семей, и с каждым годом растёт число многодетных. Семья — главная ценность во все времена. Вы подаёте прекрасный пример своим детям и внукам, всему подрастающему поколению. Храните в сердце любовь и уважение, поддерживаете друг друга. Многие из вас создали семью в юном возрасте и вместе добились успеха. Важно, что не нужно выбирать между семьёй и карьерой — именно семья мотивирует на достижения», — сказал глава региона.

Губернатор вручил медали «За любовь и верность».

Награды получили 6 пар, проживших в браке более 25 лет: Владимировы (Кольский округ), Должиковы (ЗАТО Александровск), Косовы (Мурманск), Косолаповы (ЗАТО г. Североморск), Куроптевы (Ловозерский округ), Погребняк (ЗАТО город Заозерск).

Ещё 13 пар, проживших вместе более полувека, также удостоены медалей: Борышко (Оленегорск); Васильевы, Корневы, Лисовы и Мирчя (Апатиты); Камынины, Карым, Коротковы и Крюковы (Мурманск); Парубочие (Ловозерский округ); Садковы (Кандалакшский округ); Турсины и Ярошенко (Мончегорск).

Особая гордость — пары, отметившие 60 лет совместной жизни: Аверченко из Мурманска и Борисовы из Мончегорска.

На празднике присутствовали и молодожёны — Антон и Елизавета Никитины. Они получили поздравления и напутствия от губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, поддержка семей — приоритет правительства Мурманской области.

В регионе по народной программе «На Севере – жить!» поддержка семей остаётся ключевым направлением. В том числе благодаря этому многодетность становится всё популярнее.

В регионе действует 26 видов поддержки — от беременности до совершеннолетия ребёнка. С апреля 2025 года запущен губернаторский проект «На Севере – малыш». В его рамках внедрены нематериальные формы помощи и инфраструктурные решения.

Мурманская область стала первым регионом России, где женщины и дети бесплатно обеспечены всем необходимым в роддоме. При выписке каждой маме вручают «Подарок новорожденному», а с 2025 года — ещё и «Родовую сумку». Также действует компенсация проезда беременных в медицинские организации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570618/#&gid=1&pid=12

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