В преддверии Дня славянской письменности и культуры с 21 по 23 мая в Оленегорске вновь откроются «Ворота солнца»

С 21 по 23 мая северян приглашают на IV межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца» в Оленегорске. Фестиваль приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечают в России 24 мая.

В дни праздника на Центральной площади вырастает ярмарочный город. В программе – увлекательные игры и забавы, интерактивные развлечения и традиционные конкурсы.

21 мая в 18.00 во Дворце культуры «Горняк» (ул. Мира, 38а) начнётся конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». В 19.00 в сквере Молодёжный впервые в рамках фестиваля высадится славянский этно-десант: гостей ждут мастер-классы в технике росписи ткани, костюма и рамок для селфи, флешмоб по мотивам балканских народных мелодий, моментальные конкурсы в этно-стиле и вручение подарков, молодецкие забавы на силу и скорость, этно-сюрпризы. В 20 часов в сквере стартует фолк-дискотека «Веселина».

22 мая на Центральной площади Оленегорска пройдут основные мероприятия фестиваля славянских культур.

В 13.30 начнётся фестиваль колокольного звона «Солнечный звон». В 15.30 стартует фестиваль-конкурс славянской кухни «Славянская трапеза»: кроме презентации блюд откроется и выставка-продажа кулинарных изделий.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытый конкурс исполнителей частушки «Эх, Николаевна» начнётся в 17 часов. В 17.30 – традиционный праздник казачьей культуры «Жив казак – жива Россия». Зрителей ждёт незабываемое мастерство исполнителей, разноплановый репертуар, звучные мелодии, необыкновенные костюмы. В 19.00 на площади развернётся фолк-дискотека и пройдёт концерт группы «Партизан FM» (г.Москва).

Фестиваль «Ворота солнца» завершится 23 мая в полдень на стадионе спортивной школы «Олимп» – здесь откроется праздник «Русские спортивные игры и забавы».

Подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно узнать в официальной группе мероприятия.

Фотография с мероприятий прошлых лет предоставлена организаторами.