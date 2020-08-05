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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 12:15

В преддверии Дня строителя Министерство строительства Мурманской области реализует проект #ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ

В первом материале нового проекта было рассказано о доме-легенде по улице Челюскинцев, 9 в областном центре. А сегодня знаток городской истории Василий Рябков поведает об истории  дома № 3 по улице имени Конкордии Самойловой:

«В довоенном Мурманске это было самое высокое здание, семиэтажное. Сдали его в эксплуатацию в 1937 году. Место, на котором его возвели, было не простым и уже к этому моменту имело свою историю. В 1920 году в деревянном бараке, который стоял на месте этого дома, первый уездный съезд Советов принял решение о переносе «столичных» функций края из Александровска в Мурманск. Об этом напоминает мемориальная доска, до сих пор сохраняющаяся на северном фасаде здания.

В годы войны дом пострадал не так сильно, как некоторые другие, однако немецкие бомбы попадали и в и него. Например, одна из бомб «срезала» в северной части здания ближайший к проспекту Ленина угол, частично разрушив несколько угловых квартир.

В 1947 году здание было восстановлено. В разные годы на первом этаже этого дома было множество различных магазинов и контор. Мурманчане старшего поколения хорошо помнят находившийся в этом доме в поздние советские годы магазин «Букинист» - единственное место в городе, где можно было сдать на комиссию книги или купить за копейки какой-нибудь книжный раритет. Магазин пользовался огромной популярностью.

За свою историю дом имел разные цвета – от тёмно-бордовых оттенков до светлого жёлтого».

Региональное Министерство строительства отмечает, что за 6 лет Фондом капремонта Мурманской области были отремонтированы почти полторы тысячи зданий. Капремонт — это больше, чем приведение в порядок облупившихся фасадов и текущих крыш. Капремонт дарит домам новую жизнь и помогает сохранению городской истории.

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Илья
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Varsin
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