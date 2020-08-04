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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 11:15

В преддверии Дня строителя Министерство строительства Мурманской области запускают проект #ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ

В первом материале нового проекта речь пойдёт о доме-легенде по улице Челюскинцев, 9 в областном центре. О нём расскажет мурманчанин и городской историк Василий Рябков: «Глядя на этот отремонтированный яркий дом, трудно представить, что он пережил Великую Отечественную войну и в то время почти полностью выгорел изнутри.

Он был построен ещё в 30-е. В довоенном Мурманске это был самый красивый и заметный дом на улице Моряков, как тогда называлась улица Челюскинцев. А потом началась война. Не так давно в нашем городе начал отмечаться День мужества и стойкости мурманчан — 18 июня. Именно 18 июня 1942 года Мурманск подвергся самой страшной за всю войну бомбардировке, когда практически полностью выгорела деревянная часть тогдашнего Кировского района города. То самое выжженное поле с торчащими трубами с известных военных фотографий. И дом 9 стоит как раз на самой границе этого выжженного поля. Всё, что было на север от него — сгорело. А он встал, как стена, на пути огня и выстоял. А слева от него торцом ещё один из сохранившихся домов – ул. Володарского, 4.

После войны этот дом был восстановлен одним из первых в Мурманске. Торец дома долгое время использовался как место для размещения наглядной агитации на разные темы. Вот, например, какой плакат висел на нём в 1963 году.

7 мая 1975 года на торцевой стене дома № 9 по улице Челюскинцев появился барельеф, посвящённый первопроходцам Арктики, ставший частью мемориальной композиции»

За 6 лет Фондом капремонта Мурманской области были отремонтированы почти полторы тысячи зданий. Капремонт — это больше, чем приведение в порядок облупившихся фасадов и текущих крыш. Капремонт дарит домам новую жизнь и помогает сохранению городской истории.

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