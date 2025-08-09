В канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отраслиМурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.25 10:00

В преддверии Дня строителя в Мурманске у памятника воинам-строителям на улице Профсоюзов прошёл торжественный митинг

В мероприятии приняли участие представители руководства города, ветераны и молодые специалисты строительной отрасли, школьники, волонтёры.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в своём приветственном слове временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев назвал заполярных строителей настоящими героями, отметил активное возрождение строительства на Кольском Севере и поблагодарил ветеранов за многолетний труд и опыт, передаваемый молодёжи.

Воспоминаниями о славном прошлом и своим видением путей развития областного центра поделились с присутствующими заслуженные строители России, почётные граждане города-героя Мурманска Игорь Калошин и Николай Бережной.

Новое поколение мурманских строителей представил выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Максим Рожков. Молодой специалист от лица коллег высказал готовность реализовать себя в профессии ради блага родного города.

Участников митинга искренне тронуло выступление школьниц Веры Краснослободцевой и Арины Бутрим. Девочки прочувствованно прочли стихотворение о мурманских строителях и защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память погибших воинов-строителей минутой молчания и возложили к монументу цветы.

По окончании торжества Иван Лебедев пригласил Игоря Калошина, Николая Бережного и Максима Рожкова на личную беседу в свой кабинет. За чашкой чая временно исполняющий полномочия главы города и представители двух поколений мурманских строителей обсудили прошлое и будущее столицы русской Арктики. Гости отметили, что в городе вновь активизируется строительство жилья и социальных объектов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30583&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:05«Пора красных яблок». Художественный фильм (12+)17:20«В. Гости». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»