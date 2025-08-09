В преддверии Дня строителя в Мурманске у памятника воинам-строителям на улице Профсоюзов прошёл торжественный митинг

В мероприятии приняли участие представители руководства города, ветераны и молодые специалисты строительной отрасли, школьники, волонтёры.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в своём приветственном слове временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев назвал заполярных строителей настоящими героями, отметил активное возрождение строительства на Кольском Севере и поблагодарил ветеранов за многолетний труд и опыт, передаваемый молодёжи.

Воспоминаниями о славном прошлом и своим видением путей развития областного центра поделились с присутствующими заслуженные строители России, почётные граждане города-героя Мурманска Игорь Калошин и Николай Бережной.

Новое поколение мурманских строителей представил выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Максим Рожков. Молодой специалист от лица коллег высказал готовность реализовать себя в профессии ради блага родного города.

Участников митинга искренне тронуло выступление школьниц Веры Краснослободцевой и Арины Бутрим. Девочки прочувствованно прочли стихотворение о мурманских строителях и защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память погибших воинов-строителей минутой молчания и возложили к монументу цветы.

По окончании торжества Иван Лебедев пригласил Игоря Калошина, Николая Бережного и Максима Рожкова на личную беседу в свой кабинет. За чашкой чая временно исполняющий полномочия главы города и представители двух поколений мурманских строителей обсудили прошлое и будущее столицы русской Арктики. Гости отметили, что в городе вновь активизируется строительство жилья и социальных объектов.

