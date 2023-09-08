В преддверии Дня танкиста: военнослужащие Северного флота совершенствуют навыки стрельбы из танков Т-80БВМ на заполярных полигонах

Военнослужащие танковых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в преддверии профессионального праздника — Дня танкиста — выполнили боевые стрельбы на полигоне в Мурманской области.

Среди основных отрабатываемых на полигоне элементов — упражнения по стрельбе из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям, а также из 125-мм пушки танка по появляющимся и движущимся целям.

Занятия с танковыми экипажами по тактике действий и огневой подготовке проводят опытные офицеры, применяя боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки проходят в суровых арктических условиях как днем, так и ночью. Данная подготовка помогает военнослужащим отрабатывать до автоматизма основные действия при обороне, атаке, позиционных боях и предусматривает приобретение экипажами уверенного навыка стрельбы из штатного вооружения боевых машин.

Т-80БВМ — это модернизированная версия танка Т-80БВ. Боевая машина оснащена многоканальным прицелом. Танк оснащен 125-миллиметровой пушкой, доработанным газотурбинным двигателем, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Эта боевая машина отлично зарекомендовала себя при использовании в арктических условиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478424@egNews