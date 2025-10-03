В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия городаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Мурманская область. Арктика (16+)03.10.25 18:50

В преддверии Дня учителя в столице Кольского Заполярья в 29-й раз прошёл традиционный конкурс «Учитель города Мурманска – 2025»

Праздничная церемония чествования финалистов, победителей конкурса, а также отличившихся педагогов состоялась сегодня в стенах Детской театральной школы.

Участников и гостей мероприятия переполняли волнение и радость, а улыбки и аплодисменты сопровождали каждого награждаемого. Со сцены присутствующих тепло поприветствовали заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.

Каждая награда стала отражением признательности за успешную практику, бесконечный творческий поиск и частичку души, вложенную учителями в свою работу.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителем конкурса стала учитель начальных классов гимназии №10 Яна Пичугина, призёрами в номинации «Педагогический поиск» – учителя английского языка из школы №5 Павел Басков и лицея №2 Ольга Сатонина. Призёром в номинации «Педагогический дебют» стала учитель английского языка школы №50 Анна Шнякина.

Благодаря таланту и профессионализму мурманских педагогов, а также мероприятиям стратегического плана «На Севере – жить!», Кольское Заполярье – в числе 25 лучших субъектов страны по качеству образования. Внедрены различные меры поддержки для учителей и работников педагогического труда, выделены гранты, организованы ежегодные конкурсы и фестивали, направленные на развитие, обмен опытом и мотивацию молодых специалистов. Все преобразования уже приводят к положительным результатам. Также в этом году в нашем городе открыты 16 современных пространств «Арктическая школа», распахнул свои двери новый Губернаторский лицей, а также завершился капитальный ремонт четырёх образовательных учреждений.

 

 

