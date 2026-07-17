В преддверии Дня Военно-морского флота России североморского «Алёшу» приводят в порядок

- Мемориал «Героям‑североморцам – защитникам Советского Заполярья» – не просто памятник. Это символ флотской столицы, его душа, - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Как сообщает администрация флотской столицы, в настоящее время у подножия памятника подходят к завершению работы по обустройству площадки с Огнём Памяти. Здесь обновили бордюры и в ближайшее время установят гранитные плиты.

15 июля приступили к текущему ремонту постамента. Он будет оштукатурен, зашпаклёван и покрашен специальной краской на резиновой основе.

Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт, который запланирован на следующий год. Он предполагает обновление кровельного покрытия и фасадную отделку.

Кроме того, ведётся поиск дендрологическое решение по обновлению зелёной зоны вокруг мемориала.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19895-aleshu-remontiruyut/