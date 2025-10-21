В преддверии Дня военного связиста наши защитники в зоне СВО получили подарок от неравнодушных земляков

По словам бойцов 80-й Арктической бригады, попросивших помочь закупить технику, рации сегодня очень востребованы в зоне боевых действий. Они необходимы для повышения уровня боевой готовности подразделений, поддержания устойчивой связи для управления ими и обработки данных своих войск и противника.

Приобрести 12 радиостанций на сумму более 130 тысяч рублей удалось благодаря региональному сбору Народного фронта, а также коллективу Мурманскстата.

Волонтёры «Движения патриотов» из города Полярные Зори передали в Народный фронт для раненых военнослужащих, проходящих лечение, средства реабилитации и пижамы. Всю партию уже отвезли в военно-морской госпиталь в Заозерске.

Тем временем в Народный фронт продолжают поступать благодарности от бойцов. Очередная «прилетела» из 104-й артиллерийской бригады. Фельдшер реактивного дивизиона поблагодарил всех неравнодушных жителей Мурманской области за предоставленные медикаменты.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241605