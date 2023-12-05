Рынок труда в 2023: тенденции и прогнозы «SuperJob»Ёлки к нам приходят!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 10:00

В преддверии Дня волонтёра губернатор Андрей Чибис поблагодарил неравнодушных северян за помощь и отзывчивость

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День волонтёра. Вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил северян за неравнодушное отношение к нуждающимся людям и активное участие в благотворительных акциях.

«Последние четыре года показали, насколько отзывчивыми и мотивированными могут быть северяне. В преддверии Дня волонтёра хочу сказать каждому из вас огромное спасибо за служение обществу. Вы оказали поддержку во время пандемии, а сегодня продолжаете вкладывать силы, энергию и время в помощь участникам специальной военной операции», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что уже больше года на базе партии «Единая Россия» работает пункт сбора гуманитарной помощи «Север помогает». С начала работы волонтерами совместно с правительством Мурманской области было отправлено на СВО 586 тонн самого необходимого: продуктов, вещей, техники, медикаментов. Работа по оказанию помощи бойцам, которые находятся на фронте, будет продолжаться:

«Каждую партию мы составляем исходя из потребностей, которые наши бойцы присылают с передовой. Акция «Север помогает» демонстрирует наше единение и сплочение и объединяет тысячи людей со всей Мурманской области. Среди добровольцев очень много небезразличных людей разного достатка и разных возрастов. Выражаю слова благодарности всем, кто оказывает любую помощь», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис напомнил, что главное культурное событие для волонтеров – праздник «Сила Севера – в людях!» – пройдёт в Мурманске 10 декабря. Мероприятие объединит больше 1200 представителей активной молодежи Кольского Заполярья. Принять участие в празднике молодежь сможет в составе делегаций муниципальных образований. Кроме того, попасть на событие смогут победители конкурса, который будет анонсирован 6 декабря в группах «ВКонтакте» регионального комитета молодёжной политики и Ресурсного центра добровольчества, а также пользователи портала «Молодая Арктика» после приобретения пригласительных билетов за баллы в разделе «Магазин».

«Ещё раз отмечу, что ряды добровольцев в Мурманской области регулярно пополняют неравнодушные северяне разного возраста, - сказал Андрейц Чибис. -  На платформе ДОБРО.РФ зарегистрированы почти 22 тысячи человек. Охват событий, в которых они принимают участие, также большой. За минувший год зарегистрировано  больше 4 тысяч мероприятий и реализовано 683 добровольческих проекта. Необходимо, чтобы информация о том, как принять участие в праздничном мероприятии, стала понятной и доступной для всех северян».

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил: «Волонтёрское движение, как в стране, так и в нашем регионе стремительно развивается. И, действительно, уже охватывает все направления нашей повседневной жизни. Радует, что среди добровольцев очень много молодежи – отзывчивой, неравнодушной, заинтересованной. В свою очередь, органы власти существенно поддерживают волонтёров. Это и финансовая помощь в виде федеральных и региональных грантов, и образовательная. Например, в Мурманске работает областная школа волонтёрства, обучение в которой прошли 200 человек.

Парламентарий отметил, что в регионе очень популярно экологическое волонтёрство и сам не раз принимал участие в проекте «Чистая Арктика», когда силами неравнодушных жителей освободили от мусора, копившегося десятилетиями, прибрежные территории наших муниципалитетов.

Особое внимание спикер Думы, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Сергей Дубовой обратил внимание на волонтёрскую помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

— Здесь много направлений. С первых дней начала спецоперации северяне активно принялись собирать гуманитарные грузы для наших бойцов. Сейчас уже «на поток» поставлена деятельность по созданию окопных свечей, маскировочных сетей, сбору и доставке грузов на фронт. К благородной миссии присоединились целыми организациями и компаниями. Так, Мурманский индустриальный колледж изготавливает походные печи, свыше 300 штук переданы военнослужащим, а Мурманский тарный комбинат подготавливает жестяную тару для производства окопных свечей. Отдельная большая работа проводится по оказанию адресной помощи семьям участников СВО, психологической помощи и сопровождению раненых и мобилизованных. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Большие деньги». Художественный сериал, 10 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо меняются, доллар усилил рост, евро также дорожает-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в ноябре выработала 1 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске на улице Саши Ковалева начнётся внеплановый ремонт фасадов двух домов-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика