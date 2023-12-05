В преддверии Дня волонтёра губернатор Андрей Чибис поблагодарил неравнодушных северян за помощь и отзывчивость

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День волонтёра. Вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил северян за неравнодушное отношение к нуждающимся людям и активное участие в благотворительных акциях.

«Последние четыре года показали, насколько отзывчивыми и мотивированными могут быть северяне. В преддверии Дня волонтёра хочу сказать каждому из вас огромное спасибо за служение обществу. Вы оказали поддержку во время пандемии, а сегодня продолжаете вкладывать силы, энергию и время в помощь участникам специальной военной операции», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что уже больше года на базе партии «Единая Россия» работает пункт сбора гуманитарной помощи «Север помогает». С начала работы волонтерами совместно с правительством Мурманской области было отправлено на СВО 586 тонн самого необходимого: продуктов, вещей, техники, медикаментов. Работа по оказанию помощи бойцам, которые находятся на фронте, будет продолжаться:

«Каждую партию мы составляем исходя из потребностей, которые наши бойцы присылают с передовой. Акция «Север помогает» демонстрирует наше единение и сплочение и объединяет тысячи людей со всей Мурманской области. Среди добровольцев очень много небезразличных людей разного достатка и разных возрастов. Выражаю слова благодарности всем, кто оказывает любую помощь», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис напомнил, что главное культурное событие для волонтеров – праздник «Сила Севера – в людях!» – пройдёт в Мурманске 10 декабря. Мероприятие объединит больше 1200 представителей активной молодежи Кольского Заполярья. Принять участие в празднике молодежь сможет в составе делегаций муниципальных образований. Кроме того, попасть на событие смогут победители конкурса, который будет анонсирован 6 декабря в группах «ВКонтакте» регионального комитета молодёжной политики и Ресурсного центра добровольчества, а также пользователи портала «Молодая Арктика» после приобретения пригласительных билетов за баллы в разделе «Магазин».

«Ещё раз отмечу, что ряды добровольцев в Мурманской области регулярно пополняют неравнодушные северяне разного возраста, - сказал Андрейц Чибис. - На платформе ДОБРО.РФ зарегистрированы почти 22 тысячи человек. Охват событий, в которых они принимают участие, также большой. За минувший год зарегистрировано больше 4 тысяч мероприятий и реализовано 683 добровольческих проекта. Необходимо, чтобы информация о том, как принять участие в праздничном мероприятии, стала понятной и доступной для всех северян».

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил: «Волонтёрское движение, как в стране, так и в нашем регионе стремительно развивается. И, действительно, уже охватывает все направления нашей повседневной жизни. Радует, что среди добровольцев очень много молодежи – отзывчивой, неравнодушной, заинтересованной. В свою очередь, органы власти существенно поддерживают волонтёров. Это и финансовая помощь в виде федеральных и региональных грантов, и образовательная. Например, в Мурманске работает областная школа волонтёрства, обучение в которой прошли 200 человек.

Парламентарий отметил, что в регионе очень популярно экологическое волонтёрство и сам не раз принимал участие в проекте «Чистая Арктика», когда силами неравнодушных жителей освободили от мусора, копившегося десятилетиями, прибрежные территории наших муниципалитетов.

Особое внимание спикер Думы, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Сергей Дубовой обратил внимание на волонтёрскую помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

— Здесь много направлений. С первых дней начала спецоперации северяне активно принялись собирать гуманитарные грузы для наших бойцов. Сейчас уже «на поток» поставлена деятельность по созданию окопных свечей, маскировочных сетей, сбору и доставке грузов на фронт. К благородной миссии присоединились целыми организациями и компаниями. Так, Мурманский индустриальный колледж изготавливает походные печи, свыше 300 штук переданы военнослужащим, а Мурманский тарный комбинат подготавливает жестяную тару для производства окопных свечей. Отдельная большая работа проводится по оказанию адресной помощи семьям участников СВО, психологической помощи и сопровождению раненых и мобилизованных.

Фото: https://gov-murman.ru