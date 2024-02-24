В преддверии Дня защитника Отечества активисты проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» передали маскировочные сети для бойцов СВО

Участники проекта, волонтёры объединения «Тепло матери-фронту», передали сплетенные маскировочные сети.

На базе клуба батальона управления п. Сафоново открыт пункт плетения сетей проекта «Маскировка Мурманск для СВОих». Мастерицами уже изготовлено около 30 штук.

«На сегодняшний день проект реализуется в четырёх муниципалитетах, девяти городах и двух войсковых частях. Общей сложностью добровольцами проекта изготовлено более 500 маскировочных сетей. С каждым днём наших участников всё больше и больше, волонтёры пунктов плетения маскировочных сетей всегда рады встретить новых участников и обучить их технологиям плетения», - отметила координатор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих, депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичева.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-preddverii-dnya-zashitnika-otechestva-v-strane-realizuetsya-akciya-teplo-dlya-geroya1