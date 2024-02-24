Абсолютным победителем «Кубка Арктики» стала мурманская команда «Тундра»В Минздраве РФ предлагают расширить перечень состояний, при которых нужно оказывать первую помощь без согласия самого пострадавшего
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.24 09:30

В преддверии Дня защитника Отечества активисты проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» передали маскировочные сети для бойцов СВО

Участники проекта, волонтёры объединения «Тепло матери-фронту», передали сплетенные маскировочные сети.

 На базе клуба батальона управления п. Сафоново открыт пункт плетения сетей проекта «Маскировка Мурманск для СВОих». Мастерицами уже изготовлено около 30 штук.

«На сегодняшний день проект реализуется в четырёх муниципалитетах, девяти городах и двух войсковых частях. Общей сложностью добровольцами проекта изготовлено более 500 маскировочных сетей. С каждым днём наших участников всё больше и больше, волонтёры пунктов плетения маскировочных сетей всегда рады встретить новых участников и обучить их технологиям плетения», - отметила координатор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих, депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичева.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-preddverii-dnya-zashitnika-otechestva-v-strane-realizuetsya-akciya-teplo-dlya-geroya1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 78 месте по перспективности трудоустройства
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Прощай, любимая». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в стране за январь выросли на 1,3%-PRO Валюту (16+)Рубль снижается на фоне санкционных новостей, а также дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика