В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащимУтверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни
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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 21:30

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащим

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманске состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого чествовали военнослужащих. Государственные и региональные награды им вручили губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.  

«Нынешнее поколение защитников, кто сегодня на передовой, абсолютно достойно поколения победителей, которое освободило нашу страну от нацизма в годы Великой Отечественной войны. Их мужество, сила воли, дух – стержень, который позволяет преодолевать любые препятствия. Отдельное спасибо женщинам и семьям за поддержку бойцов. Спасибо всему нашему обществу, которое, как и в далекие годы Великой Отечественной войны сплотилось, и делает все для фронта, все для победы. Жены ребят в свободное от работы время шьют им одежду, мы все ищем дополнительную помощь, чтобы у наших парней на передовой было все необходимое. Предприниматели, северяне вносят вклад в рамках акции «Север помогает». Низкий поклон также тем, кто защищает Родину в тылу, кто не носит погон. Нет сомнений, что наши ребята вернутся с победой. Мы видим их мощь, силу, и понимаем, что у нашей страны великое будущее», – сказал губернатор.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма, а также почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье».  

Поздравляя присутствующих, командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что День защитника Отечества имеет для всех нас особое значение, а история России – это история подвига и побед русских воинов на протяжении многих веков.  

«Традиционно мы в этот день чествуем тех, кто смыслом своей жизни и профессией избрал служение Отечеству. Тех, для кого воинский долг – не просто слова, но готовность защитить свою страну, отдать жизнь, если потребуется. Волею судеб именно нашему поколению выпала задача отстоять национальные интересы России, уничтожив последователей нацистов. Мы боремся за безопасность и будущее России, за свое будущее. С первого дня основной состав береговых войск Северного флота – мотострелки, морская пехота, артиллеристы, танкисты связисты, инженеры, военные медики участвуют в специальной военной операции и решают задачи, поставленные государством, на самых важных и ответственных участках. Наши соединения береговых войск, лётчики, подразделения ПВО, корабельные силы флота, силы обеспечения – все вносят вклад. Наш личный состав проявляет высочайший профессионализм и мужество, примеры стойкости и героизма. Среди них и те, кто по состоянию души принял решение исполнить свой гражданский долг и сегодня находится в составе подразделений Северного флота. Северяне, которые мужественно и профессионально исполняют гражданский долг по указу о частичной мобилизации. Мы желаем им успехов в ратном труде. Победа будет за нами. Наше дело правое!» – обратился Александр Моисеев к сослуживцам и подчиненным.  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, командующий Северным флотом вручил Ордена Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, медали «За отвагу».  

В рамках церемонии Александр Моисеев также вручил благодарственные письма учащимся Нахимовского военно-морского училища, отличившимся в учебе, спорте и дисциплине.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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