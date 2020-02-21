В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получили жилищные субсидии

Накануне Дня защитника Отечества в региональном управлении жилищного обеспечения по Северному флоту в Североморске состоялась церемония вручения свидетельств о предоставлении денежных субсидий на приобретение постоянного жилья пяти военнослужащим из различных воинских частей Северного флота. С этим приятным событием североморцев поздравил заместитель командующего флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов и начальник управления жилобеспечения Юрий Будко.

Среди военнослужащих, которые получили субсидию в этот день, было трое многодетных. Их жилищный вопрос решается в приоритетном порядке. Время ожидания с момента подачи пакета документов до выдачи свидетельства составило несколько месяцев.

Средний размер жилищной субсидии, выдаваемой военнослужащим в 2020 году, составляет около 9 миллионов рублей. Сумма зависит от количества членов семьи и выслуги военнослужащего, а также права на дополнительную жилплощадь.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня жилищная субсидия является самой востребованной и популярной формой обеспечения военнослужащих Северного флота постоянным жильем. Сегодня жилищная субсидия является самой востребованной и популярной формой обеспечения военнослужащих Северного флота постоянным жильем. Только за 2019 год органами жилищного обеспечения поставлено на учет 3432 военнослужащих и обеспечено 460 очередников на общую сумму 3 млрд 280 млн рублей.

С 2018 года наблюдается значительный рост норматива стоимости 1 кв. метра общей площади почти на 9 тысяч рублей и сегодня он составляет 46 013 рублей.

Жилищная субсидия пользуется у военнослужащих повышенным спросом, так как существующий подход к определению ее размера позволяет военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в столичных новостройках.