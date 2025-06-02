В преддверии Дня защиты детей приставы провели совместный приём граждан

В преддверии Дня защиты детей заместитель главного судебного пристава Мурманской области Кирилл Должанов и уполномоченный по правам ребёнка региона Алевтина Андреева провели совместный приём граждан.

Также в мероприятии приняли участие представители прокуратуры Первомайского округа г. Мурманска, отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации г. Мурманска и Мурманского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Основные вопросы, с которыми пришлось разбираться в ходе приёма, касались взыскания алиментов с нерадивых родителей. Поступившие от граждан обращения касались различных тем в сфере исполнительного производства: порядка взыскания алиментов, осуществление розыска должников, получения информации о ходе исполнительного производства, исполнения судебных решений и актов иных органов, удержаний из заработной платы должников и др.

Необходимо отметить, что в рамках приёма гражданам были дополнительно разъяснены положения законодательства об исполнительном производстве о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума, а также о праве обращения должников-граждан в рамках исполнительного производства к судебным приставам-исполнителям с соответствующими заявлениями.

Всем гражданам, обратившимся на приём, были даны необходимые разъяснения и консультации, приняты письменные обращения.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.