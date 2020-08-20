В преддверии Дня знаний и единого дня голосования оперативная и общественно-политическая обстановка в регионе стабильная и контролируемая

Врио губернатора региона Оксана Демченко в режиме видеоконференции вчера провела заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. В нём приняли участие члены антитеррористической комиссии, руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств и организаций области.

Центральной темой совещания стало обеспечение безопасности на территории региона в День знаний и единый день голосования. Особое внимание в докладах было уделено соответствию объектов и мест массового пребывания людей требованиям антитеррористической защищенности.

По состоянию на 1 сентября в Мурманской области в сфере образования будут осуществлять свою деятельность 474 организации. Региональным Министерством образования и науки проводится ежеквартальный мониторинг обеспечения комплексной безопасности в образовательных учреждениях.

При подготовке к проведению Дня знаний будут осуществлены комиссионные обследования образовательных организаций на предмет их соответствия требованиям безопасности и антитеррористической защищенности. В ходе обследований с представителями администраций и техническим персоналом общеобразовательных организаций запланировано проведение инструктажей по действиям при возникновении угрозы жизни и здоровью, а также правилам пользования кнопками экстренного вызова нарядов полиции.

В рамках проведения единого дня голосования на территории Мурманской области планируются выборы в восьми муниципалитетах: Кандалакшском, Ковдорском, Кольском и Печенгском районах, городах Кировске, Мончегорске и Полярные Зори, ЗАТО г.Североморск. Всего на территориях муниципальных образований будут располагаться 126 избирательных участков. Большинство из них оборудованы системами видеонаблюдения, средствами тревожной сигнализации, оснащены стационарными или ручными металлодетекторами, а также имеют периметральные ограждения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, оперативная и общественно-политическая обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Мурманской области признана стабильной и контролируемой правоохранительными органами.