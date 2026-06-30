В преддверии II Форума женщин Севера рассказали о развитии проекта «Женщины и роль в развитии флотских городов» и участии делегации региона в мероприятии

В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» состоялся брифинг, приуроченный ко II Форуму женщин Севера. В брифинге приняли участие председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор РФ Галина Карелова и координаторы проектов Совета Евразийского женского форума, направленных на повышение роли женщин в развитии северных регионов.

На брифинге председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова рассказала об основных задачах и повестке II Форума женщин Севера, который проходит в Москве с 30 июня по 1 июля 2026 года в Год единства народов России. Главная тема II Форума женщин Севера – «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России». В рамках мероприятий будут затронуты вопросы демографии, сохранения культуры, традиций и языков Севера, Сибири и Дальнего Востока, обеспечения экологической безопасности и сбережения уникальной природы Арктики, участия женщин в экономическом развитии северных регионов.

«Основное внимание участников форума будет сконцентрировано на тех социально-экономических аспектах, от которых зависит перспективное устойчивое развитие российского Севера», – сказала Галина Карелова.

Делегация Мурманской области будет широко представлена на II Форуме женщин Севера. В числе более 40 делегатов от региона – участницы проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов», жены военнослужащих, участницы проекта «Звезда Севера» из Мурманской области и других северных регионов. Проект «Женщины и роль в развитии флотских городов» представляет собой комплекс образовательных программ, синергию межрегиональных социальных проектов, поддержку жен и семей защитников Родины.

«В рамках форума мы будем говорить об инициативах, которые реализуются в северных регионах и побуждают людей все чаще выбирать Арктику местом для жизни, творчества и профессионального роста. Прежде всего, это опыт Мурманской, Архангельской областей, а также мы обменяемся опытом с коллегами из Якутии и других субъектов. Важным шагом для развития проекта «Женщины и роль в развитии флотских городов» станет подписание соглашения с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт и запуск новой образовательной программы для наших девушек», – рассказала Евгения Чибис.

На тематических сессиях, посвящённых развитию туризма, культуры и образования выступят профильные министры и замгубернаторы. Отдельная тематическая сессия под названием «На Севере — жить!» будет посвящена инициативам, которые делают Север привлекательным местом для жизни, творчества и профессионального роста. Например, участница проекта «Звезда Севера» Елена Трапезникова расскажет о масштабировании социального проекта для супруг военнослужащих «ДругаЯ» на Республику Бурятия, а Виктория Поплутина о своем опыте создания женского движения для жен военнослужащих в Архангельской области под названием «Беломорская звезда».

Фото (Виталий БЕЛОУСОВ / Международная медиагруппа «Россия сегодня»): https://gov-murman.ru/info/news/570301/#&gid=1&pid=2