В преддверии лета у мурманских компаний на 26% вырос спрос на работников в сфере туризма и общепита

Аналитики hh.ru проанализировали мурманский рынок труда в сфере туризма и общепита и выяснили, что количество вакансий для соискателей увеличилось на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

За май местные работодатели, ищущие персонал в общепите и туризме, опубликовали более четырёх сотен объявлений. Увеличилось в регионе и количество предложений на подработку в общепите: работники на неполный день требуются теперь на 71% чаще. Кроме того, в 1,2 раза чаще теперь можно найти работу в сфере общепита от 4 часов в день.

Выросли и зарплаты. Так, средняя зарплата по сравнению с прошлым годом выросла на 16 тысяч (до 53 тысяч рублей в месяц). Динамика дохода месяц к месяцу тоже есть (+2 тысячи в мае по сравнению с апрелем). Поднялся и минимальный доход, который указывается в вакансиях для работников кафе, ресторанов или сферы туризма, – рост составил 5 тысяч рублей (25 тысяч рублей). Максимальный доход в сфере общепита сейчас доходит до 120 тысяч и чаще всего такую зарплату предлагают шеф-поварам, администраторам, пекарям.

Больше всего вакансий местные компании сейчас предлагает поварам и пекарям: за месяц спрос на них увеличился на 14%. На втором месте по востребованности у бизнеса в области общепита – уборщики, число предложений для которых стало больше на 80%. На третьем месте по работодательскому спросу – администраторы, потребность местных компаний в них выросла на 30%. Отметим, что заметнее всего вырос спрос на менеджеров ресторана – для них появилось в 1,2 раза больше предложений.

Выше всего спрос на работников туристической сферы в Мурманске, за месяц число вакансий в туризме здесь выросло на 30%. Специалисты сферы смогут легко найти работу во Апатитах, где объявлений стало больше на 16%. Спрос на работников области очевиден и в Кировске и Мончегорске – к лету открылось на 22% и 82% больше рабочих мест соответственно.