В преддверии летних каникул депутаты Мурманской областной Думы планируют рассмотреть более двух десятков вопросов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня заседания парламентариев более двух десятков вопросов. Учитывая, что это последнее заседание перед летними каникулами законодатели планируют работать и 30 июня. Например, они собираются рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи Мурманской области; о предварительном отборе кандидата на должность уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области; опроекте закона Мурманской области № 320-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

А в преддверии этого заседания, вчера, в региональном парламенте состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили и рекомендовали областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

- Законопроект дополняет полномочия правительства Мурманской области в части установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта российской федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации регионального и муниципального характера, - отметил Михаил Ильиных.