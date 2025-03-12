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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 19:30

В преддверии МАФ-2025 в Москве пройдёт X Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие»

Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» состоится в Москве 13–14 марта в преддверии VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Мероприятие пройдёт при поддержке Фонда «Росконгресс».

Представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и научного сообщества в ходе круглых столов и сессий обсудят План развития Северного морского пути до 2035 года, модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, реализацию мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики и Дальнего Востока и другие вопросы. Также участники затронут такие темы, как цифровизация дальневосточных и арктических регионов, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, привлечение инвестиций и перспективы рынка труда.

В рамках конференции состоится вручение ежегодной премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики».

Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» проводится с 2016 года.

Организаторами мероприятия выступают Межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» (МРПА) и ООО «Системный Консалтинг» при поддержке и участии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». МАФ является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/v-preddverii-maf-2025-v-moskve-proydet-x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dalniy/

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