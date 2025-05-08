В преддверии майских праздников работа жилищно-коммунальных служб Северного флота была переведена на усиленный режим работы

Военными коммунальщиками проведены комплексные проверки готовности инженерных систем водопроводно-канализационного, теплового и электросетевого хозяйства, предназначенных для обеспечения коммунальными ресурсами потребителей в военных городках в преддверии праздничных выходных дней.

Как отмечает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Тихонович Ермаков, для ликвидации возможных аварийных ситуаций контрольно-диспетчерской службой организовано взаимодействие с коммунальными и дежурными службами Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми, а также с дежурными службами войсковых частей.

Отдельное внимание уделено проверке противопожарного состояния, наличия и работоспособности средств пожаротушения. Неиспользуемые помещения на период праздничных, выходных дней закрыты и опечатаны.

Проведены внеплановые противопожарные инструктажи с должностными лицами, выполняющими обязанности в праздничные дни.

Сформирован аварийный запас оборудования и ремонтных материалов, необходимый для обеспечения бесперебойной эксплуатации обслуживаемых объектов и устранения возможных технологических нарушений.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).