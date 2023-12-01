В преддверии Международного дня инвалидов в Центре управления регионом прошло заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области

В нём приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти, представители федеральных органов государственной власти, региональных общественных организаций инвалидов, депутаты Мурманской областной Думы. На заседании совета выступил министр труда и социального развития Мурманской области Серегй Мякишев.

Повестка заседания включала три вопроса, связанных с медицинской реабилитацией, развитием движения «Абилимпикс» и работой творческих инклюзивных лабораторий в Мурманской области.

«Формирование безбарьерной среды для граждан с инвалидностью – одна из приоритетных задач социальной политики нашего государства и региона. Напомню, что эта работа является планомерной и реализуется в течение всего календарного года. Так, в регионе сформирована межведомственная рабочая группа при совете. Её главная задача – это обмен мнениями и выявление проблем, актуальных для людей с ОВЗ и инвалидностью, проживающих в Мурманской области. В текущем году нашим министерством было организовано три заседания рабочей группы, в том числе 1 расширенное в Апатитах. Многие проблемные вопросы и обращения были взяты нами на контроль и успешно решены. Данная работа продолжится в 2024 году», – сказал Сергей Мякишев, открывая заседание совета.

Заместитель министра здравоохранения Екатерина Сулима представила доклад о системе медицинской реабилитации для граждан с инвалидностью и ОВЗ. Она отметила, что комплекс реабилитационных мероприятий проводится в несколько этапов, а программа реабилитации разрабатывается индивидуально для каждого и направлена на полное восстановление повседневных навыков пациента. Так, с 2022 года в регионе реализуется программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Мурманской области», в рамках которой осуществляется закупка медицинского оборудования для оснащения реабилитационных отделений. В 2024 году также предусмотрены средства на его приобретение. Кроме того, будет продолжена работа по привлечению и обучению медицинских кадров и узкопрофильных специалистов. В качестве перспектив развития медицинской реабилитации в регионе спикер назвала увеличение количества стационарных мест по этому профилю и создание амбулаторного реабилитационного центра.

О развитии движения «Абилимпикс» рассказала заместитель министра образования и науки Юлия Паражинскене. Международное движение активно развивается в Мурманской области с 2016 года, и за это время было проведено 8 региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Увеличивается количество компетенций и количество участников движения. Всего в региональных чемпионатах «Абилимпикс» приняли участие более 1000 северян. Кроме того, представители Мурманской области становятся призерами на национальных чемпионатах, где уже было получено 4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.

О работе инклюзивных творческих лабораторий в нашем регионе рассказал заместитель министра культуры Тимур Давлетшин. Так, в рамках федерального проекта «Придумано в России» по инициативе Минкультуры РФ в регионах на базе учреждений культуры создаются инклюзивные творческие лаборатории. Это эффективный инструмент для социальной интеграции людей с инвалидностью с помощью различных видов творчества. В Мурманской области такие творческие лаборатории уже действуют на базе Мурманской областной специальной библиотеки и Мончегорского городского центра культуры. В следующем году запланировано масштабирование проекта.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, во второй части заседания руководители и представители общественных организаций смогли задать актуальные вопросы, волнующие северян с инвалидностью и ОВЗ. Участники обсудили доступность специализированных образовательных организаций для детей-инвалидов, приобретение специализированного транспорта для северян с инвалидностью за счет субсидий, доступность и качество социальных и медицинских услуг в регионе, а также трудоустройство инвалидов. Отдельные предложения, высказанные участниками, стали основой протокольного решения мероприятия.

Напомним, что Совет по делам инвалидов при губернаторе региона – это основной коллегиальный орган в области защиты прав и интересов граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Фото: https://gov-murman.ru