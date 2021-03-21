В преддверии Международного дня леса поздравления получили педагоги и учащиеся школьного лесничества «НордРост»

В школе №1 Полярного состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню леса, участие в котором приняли педагоги и школьники, представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, региональной Думы и Мурманского арктического государственного университета.

Напомним, на базе учебного заведения в сентябре 2012 года было образовано школьное лесничество «НордРост». За ним закреплена обширная территория в 71 га, где проводятся практические занятия учащихся профильного класса. Ребята являются активными участниками региональных и всероссийских экологических конкурсов и акций.

Заместитель министра природный ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Екатерина Туйчиева поблагодарила юных лесоводов за работу и активное участие в добровольческом экологическом движении, а также выразила надежду, что в будущем их профессиональная деятельность будет связана с вопросами экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

За участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 2020 году активистам школьного лесничества были вручены Благодарственные письма Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем леса, цель которого - привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.